De acordo com os resultados divulgados pela bancada social-democrata, os dois novos vice-presidentes e António Prôa obtiveram 41 votos a favor, oito brancos e 16 nulos, num total de 71 deputados votantes.

O Grupo Parlamentar do PSD refere que seis deputados da sua bancada não votaram por se encontrarem em missão parlamentar.

Os nomes propostos, que substituem três vice-presidentes sociais-democratas que deixaram a Assembleia da República na primeira sessão legislativa, foram a votos entre as 10:00 e as 12:00 de hoje, primeiro dia da segunda sessão legislativa.

Miguel Santos, eleito pelo Porto, foi deputado na X, XII e XIII legislaturas e já ocupou a vice-presidência da bancada quando Luís Montenegro era líder parlamentar e Pedro Passos Coelho presidente do partido.

Jorge Paulo Oliveira, eleito por Braga, é deputado desde a XII legislatura e desempenhava atualmente funções de coordenador na Comissão de Defesa, pasta que passará agora para António Prôa, eleito por Lisboa. A bancada do PSD passa agora a contar com onze vice-presidentes.

Nos últimos meses, deixaram a vice-presidência da bancada do PSD Ricardo Baptista Leite, que suspendeu o mandato de deputado a meio de maio para dirigir uma organização ligada à saúde, na Suíça; Luís Gomes, que saiu igualmente do parlamento por motivos profissionais; e Joaquim Pinto Moreira, que deixou o cargo de ‘vice’ depois de ser noticiado que estava a ser investigado na “Operação Vórtex”.

Pinto Moreira começou por deixar a vice-presidência e suspender o mandato de deputado, tendo regressado dois meses depois à Assembleia da República sem acordo da direção. A meio de julho, e depois de ser acusado na mesma investigação, anunciou que iria renunciar ao mandato.

Fonte da bancada disse à agência Lusa que o ex-presidente da Câmara Municipal de Espinho formalizou por escrito essa renúncia ao presidente da Assembleia da República, com efeitos a partir da passada quinta-feira, último dia da primeira sessão legislativa.

A direção do Grupo Parlamentar do PSD, liderada por Joaquim Miranda Sarmento, foi eleita em 13 de julho do ano passado com perto de 60% dos votos da bancada, tendo-se registado 46 votos a favor, 20 brancos e 10 nulos.