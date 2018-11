Um dos pontos de maior interesse e incógnita no encontro anual do G20 (grupo das 20 economias mais industrializadas do mundo), que decorre em Buenos Aires entre hoje e sábado, é a forma como o Presidente dos EUA, Donald Trump, e o da China, Xi Jinping, se relacionarão, quando se reunirem a sós e quando na cimeira a 20 discutirem as relações comerciais a nível global.

Nos últimos dias, Donald Trump provocou uma escalada verbal na guerra comercial, ao anunciar que a atitude intransigente da China levaria os EUA a estenderem o âmbito do incremento de taxas alfandegárias sobre os produtos chineses.

O governo de Pequim reagiu de imediato, anunciando aumentos tarifários sobre produtos oriundos dos EUA, mas também dos países aliados dos norte-americanos.

“Estou preparado para reunir com o Presidente chinês. Toda a vida me preparei para esse encontro”, afirmou na passada semana Donald Trump, a propósito da reunião bilateral em Buenos Aires.

Quinta-feira, minutos antes de voar para Buenos Aires, Trump foi ainda mais ambíguo sobre os resultados desse encontro: “Estamos muito perto de fechar alguma coisa com a China, mas não sei se quero fazê-lo. A China quer um acordo. Mas gosto do acordo que já temos”, disse Trump aos jornalistas nos jardins da Casa Branca.

Nessa mesma ocasião, Trump ainda admitiu que outra reunião importante em Buenos Aires seria com o Presidente russo, Vladimir Putin.

Mas, minutos depois, já dentro do avião presidencial Air Force One, Trump ‘tweetou’ que cancelava esse encontro, por considerar que os incidentes de domingo no estreito de Kerch, após o apresamento pelos russos de três navios ucranianos, tornavam a reunião bilateral inconveniente para todas as partes.