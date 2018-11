“Com o lançamento do Guia [Michelin Espanha e Portugal] 2019, podemos confirmar que temos assistido a um forte dinamismo na alta gastronomia deste país, que tem sido geralmente proporcionado por chefs jovens e talentosos, que não receiam explorar as raízes e usam a criatividade para aproveitar ao máximo os excecionais produtos, marcando a sua identidade com a sua paixão pela cozinha”, afirmou Gwendal Poullennec, na cerimónia de apresentação da edição do próximo ano do guia ibérico, que decorre esta noite no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.

Poullennec, que assumiu em junho passado o cargo, sucedendo a Michael Ellis, declarou que a cozinha tradicional portuguesa sempre foi muito apreciada quer pelos habitantes locais, quer pelos visitantes estrangeiros.

Referindo-se à gastronomia dos dois países, o responsável dos guias Michelin defendeu que “este nível de excelência só é possível graças à criatividade e talento dos chefs talentosos e dos fabulosos produtos que vêm da terra, rios, mares de Espanha e Portugal”.

No país vizinho, destacou, “a paisagem gastronómica também está a evoluir”, onde se observa uma “mistura de influências dos jovens e dos principais chefs”, com “tipos de cozinha que refletem a diversidade das diferentes regiões e as paisagens do país”.