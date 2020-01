De acordo com fontes ligadas à candidatura de Simões Pereira, as alegadas provas “visam demonstrar que os resultados finais foram adulterados”.

Entre os argumentos para fundamentar as alegadas irregularidades, os advogados da candidatura de Simões Pereira juntaram elementos de indiciam “discrepância entre o número de inscritos para votar e o número de votantes”.

Fonte do Supremo Tribunal de Justiça, que na Guiné-Bissau tem também competência de tribunal eleitoral, disse à Lusa que o dossier de impugnação das eleições por parte da candidatura de Domingos Simões Pereira deu entrada no cartório do tribunal e que agora será apreciado, na próxima semana, “para avaliar a sua justeza ou não” de acordo com a lei eleitoral guineense.

A Lei Eleitoral da Guiné-Bissau prevê que os “interessados podem interpor recurso para o plenário do Supremo Tribunal de Justiça das decisões proferidas pela CNE (Comissão Nacional de Eleições) sobre as reclamações, protestos ou contraprotestos.

Segundo a Lei Eleitoral, o recurso deve ser interposto no Supremo Tribunal de Justiça no prazo de 48 horas a contar da notificação da CNE.