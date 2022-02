“A jornalista Maimuna Bari está em estado grave, sob cuidados médicos, os outros, por estarem fora do perigo, têm tido toda a assistência da rádio”, afirmou o diretor da Capital FM.

Lassana Cassamá, que é também o correspondente da Voz da América na Guiné-Bissau, mas está atualmente em Portugal, adiantou que a direção da Capital FM e o Sindicato de Jornalistas do país estão a diligenciar no sentido “de uma eventual transferência para o estrangeiro” da jornalista Maimuna Bari.

O ataque à Rádio Capital aconteceu quase uma semana depois de uma tentativa de golpe de Estado.

Pelo menos cinco pessoas, entre jornalistas, técnicos e pessoal administrativo, ficaram com ferimentos na sequência do ataque às instalações da rádio.

A presidente do Sindicato de Jornalistas da Guiné-Bissau disse hoje que há uma ameaça ao exercício do jornalismo e pediu à comunidade internacional para “dar a cara” e apoiar o país e os profissionais da comunicação social.

“Acontecem factos à luz do dia. Pessoas encapuzadas com armas entrarem numa estação mostra que estamos perante um perigo, há uma ameaça clara ao exercício livre e independente do jornalismo na Guiné-Bissau, mostra que há uma campanha contra a liberdade de imprensa e de expressão”, afirmou Indira Correia Baldé.

Na segunda-feira, o Sindicato dos Jornalistas (SJ) português apelou “à investigação e responsabilização dos autores do atentado contra a Rádio Capital FM” e lembrou que “um ataque a um órgão de comunicação social é um ataque à liberdade de imprensa, tida como um dos pilares da democracia em qualquer nação que escolha este regime de organização política, como é o caso da Guiné-Bissau”.