O secretário-geral da ONU, António Guterres, declarou-se hoje "extremamente preocupado" com a escalada do conflito no Líbano, apelando para um "cessar-fogo imediato" de todas as partes, para evitar uma "guerra em grande escala".

Guterres pediu respeito pela “soberania e integridade territorial” do Líbano, horas depois de as Forças de Defesa de Israel (IDF) terem iniciado uma ofensiva terrestre para deter a ameaça da milícia xiita Hezbollah, cujo líder, Hassan Nasrallah, foi morto na sexta-feira num bombardeamento israelita em Beirute. O responsável máximo das Nações Unidas mantém contacto com vários atores no conflito e falou hoje com o primeiro-ministro interino do Líbano, Nayib Mikati, a quem reiterou que todo o sistema da ONU está “mobilizado” para ajudar o seu país. Segundo um comunicado do seu gabinete, Guterres exortou a comunidade internacional a responder “com urgência” ao apelo humanitário hoje lançado, que pede quase 426 milhões de dólares (cerca de 383 milhões de euros) para acudir à população libanesa.