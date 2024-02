Numa conferência de imprensa na sede da ONU, em Nova Iorque, na qual falou em quatro línguas – inglês, francês, espanhol e português -, Guterres admitiu “não entender” o nível de destruição em Gaza, se a guerra no enclave é, como diz o Governo israelita, uma operação apenas contra o Hamas.

“Se fosse esse o caso, não consigo entender como é que a conduzem de tal forma que causou a morte de 28 mil pessoas, 75% da população deslocada e um nível de destruição de bairros inteiros tal como o registado”, respondeu Guterres a uma jornalista israelita.

O líder da ONU saiu ainda em defesa da UNRWA, principal agência da ONU em Gaza e que teve o seu financiamento amplamente cortado por doadores após se ver envolvida numa grave polémica de alegado envolvimento de doze dos seus trabalhadores nos ataques de 07 de outubro do Hamas.

De acordo com Guterres, não há outra organização presente em Gaza capaz de satisfazer as necessidades do povo palestiniano como a UNRWA.