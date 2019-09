“A viagem foi feita contra a vontade do rei português, porque Fernão de Magalhães quis oferecer as Molucas [um arquipélago que faz parte da Indonésia, a norte do Timor, situado entre a ilha de Celebes e a Papua-Nova Guiné] ao imperador Carlos V [Carlos I de Espanha], propondo-lhe e dizendo-lhe que as Molucas lhe pertenciam, e não ao rei D. Manuel”, assinalou.

“Houve uma discussão sobre a localização das Molucas, se pertenciam a Portugal ou pertenciam a Espanha [na perspetiva do Tratado de Tordesilhas de 1494]. Fernão de Magalhães toma posição contra os interesses de D. Manuel e a favor de Carlos V”, precisou José Manuel Garcia, que integra o Gabinete de estudos olisiponenses da Câmara municipal de Lisboa, pertence à Academia Portuguesa de História e à Academia de Marinha.

O investigador tem assinalado que esta viagem contrariava a lógica da política portuguesa da época, que consistia em manter o monopólio oriental do comércio das especiarias e não avançar para ocidente em busca de novas rotas para aí chegar, porque colidiria com os interesses espanhóis.

No entanto, com a morte de D. Manuel I no final de 1521, o monarca já não assiste ao problema que se colocou com a viagem de Fernão de Magalhães, o português de linhagem nobre e natural do Porto, como assegura o historiador, que a monarquia espanhola designará ‘capitão-general da Armada para o descobrimento da especiaria’ e que acabou por concretizar o “sonho de Cristóvão Colombo”: alcançar a Ásia navegando para ocidente.

Assim, Colombo e Magalhães concebem os seus planos em Portugal por iniciativa própria, mas realizam-nos ao serviço de Espanha “por não interessarem à estratégia” das autoridades portuguesas.

“Foi o rei D. João III, filho de D. Manuel I, que depois discutiu com Carlos V a posse das Molucas, porque ambos diziam que as Molucas lhes pertenciam”, referiu o especialista em História dos Descobrimentos, com uma vasta produção onde se destaca, neste âmbito, “A Viagem de Fernão de Magalhães e os Portugueses” (2007).