Visitar a família é prática comum para a maioria das pessoas — mas tal pode ser um bocadinho diferente para alguns. Que o diga o Papa Francisco, que viajou este sábado para Asti, na região do Piemonte, para festejar o 90.º aniversário de uma das suas primas e "para se encontrar com os seus familiares numa visita privada".

De realçar que os pais e avós paternos do atual Papa viveram nesta região e ainda permanecem por lá alguns familiares, que Francisco não visita desde que foi eleito.

Passava pouco do meio-dia quando o helicóptero aterrou no estádio de Portacomaro Stazione. Daí, o Papa deslocou-se para a localidade de Portacomaro para visitar a prima Carla Rebezzana, que há poucos dias completou 90 anos.

Quem vê as imagens esquece por momentos que ali está o Papa. À porta de casa, Carla acolhe simplesmente o primo Jorge. Depois encaminham-se para o interior: a mesa está posta e o almoço, típico da região, está pronto.

A visita recorda tempos passados. Bergoglio costumava ficar em casa da prima quando estudava teologia e tinha de ir à Alemanha ou quando precisava de ir a Roma, já cardeal de Buenos Aires, conta a Rádio Renascença. Agora no Vaticano a vida é diferente, mas o telefone toca uma vez por mês para não se quebrarem os laços.

"Quando o Jorge me ligou há dois meses para me dizer que vinha cá festejar os meus anos, emocionei-me e disse-lhe que o meu coração estava aos pulos. Ao que ele, com a sua habitual ironia me respondeu: ‘Vê se não morres até lá’. E desatámos a rir", recorda Carla.

Depois deste primeiro encontro, o Papa Francisco visitou ainda o lar da localidade e encontrou-se com outros familiares na localidade de Tigliole.

Se o dia de hoje foi mais privado, amanhã mais pessoas vão ver o Papa. Francisco preside à Eucaristia na Catedral de Asti, recordando a terra de onde os seus pais partiram rumo à Argentina.