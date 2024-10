"Globalmente constatámos que a população na Ucrânia diminuiu em quase dez milhões de habitantes desde 2014 e em quase oito milhões desde o início da invasão em larga escala em 2022”, declarou Florence Bauer, diretora regional do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), numa nota enviada à imprensa.

O documento, que cita dados do Governo ucraniano e do UNFPA, afirma que a população da Ucrânia é de 35 milhões de habitantes este ano, contra 43 milhões em 2022 e 45 milhões em 2014, ano em que a Rússia anexou a Crimeia.

Bauer explica que a redução é resultado de uma “combinação de fatores” e destacou que “mesmo antes da escalada da guerra”, a Ucrânia enfrentava importantes desafios demográficos.

Antes da guerra, a Ucrânia tinha uma das menores taxas de natalidade da Europa e, como em outras áreas do leste da Europa e noutros países do mundo, a população foi envelhecendo, enquanto os jovens emigraram à procura de novas oportunidades, destacou Bauer.

Contudo, desde o início do conflito, 6,7 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia e a taxa de natalidade caiu para um filho por mulher. Este é “um dos menores índices do mundo e está muito abaixo” do limite para renovar a população, que é de 2,1 crianças, acrescentou.

A diretora do UNFPA também lamentou "o número significativo de mortes" no conflito.