À primeira vista é apenas um homem deitado num banco típico dos jardins públicos. Um sem-abrigo, de rosto e tronco encobertos por uma manta, retratando de forma realística as tantas pessoas que assim vivem nas cidades.

Contudo, mais perto da peça, vê-se que aquela figura se encontra "caracterizada com as marcas específicas de Cristo ressuscitado — as marcas da crucifixão nos pés —, o que torna a escultura uma peça que denuncia, através da mensagem do Evangelho, o drama da pobreza nas sociedades atuais", explica o Santuário de Fátima em comunicado enviado às redações.

A escultura, criada em 2014 por Timothy Schmalz, "tem sido colocada em diferentes lugares do Cristianismo, a fim de com ela se denunciar este drama social". Neste momento, há "mais de meia centena espalhadas por todo o mundo" — Vaticano, Canadá, Barcelona, Florença, Singapura, Joanesburgo, Santo Domingo, Dublin, Cafarnaum, Madrid, Rio de Janeiro, Manila, Seul, Nova Iorque, entre outras cidades.

"Enquadrada no Recinto de Oração deste Santuário, esta escultura recordará doravante a quantos visitam o Santuário o drama dos que vivem sem um lar, sem casa", disse o Padre Carlos Cabecinhas aos peregrinos presentes na inauguração desta manhã.

"Acreditamos que expor diante de nós este drama através da arte pode ajudar a vencer a indiferença ao sofrimento dos outros e sensibilizar-nos para a ajuda que podemos prestar", acrescentou o sacerdote, esperando que esta escultura possa "sensibilizar-nos para uma mais profunda vivência do Evangelho de Jesus, que sempre se identifica com os mais frágeis e os que sofrem".

Marco Daniel Duarte, diretor do Museu do Santuário de Fátima considera esta obra de arte "verdadeiramente sacra e cristã", além de "comunicativa e empática, porque percebemos o que ali está representado".

A escultura foi colocada no Recinto de Oração do Santuário de Fátima, no lado sul, e o sem-abrigo "aparece no enfiamento do murete, no convívio dos peregrinos que nas noites das vigílias, assumem a pernoita no Recinto".

O escultor, Timothy Schmalz, "tem assinado esculturas em bronze, de grande escala, peças que se encontram instaladas por todo o mundo. As suas peças de maior renome encontram-se instaladas permanentemente em locais históricos de Roma e do Vaticano", lembra ainda o Santuário de Fátima.

"Em 2019, o Papa Francisco permitiu a instalação da sua monumental escultura migrante 'Angels Unawares' (Anjos sem o saberem) na Praça de São Pedro", a primeira escultura a ser instalada nesse local "em séculos".

Ao longo dos anos, o escultor tem referido que não está "interessado na arte pela arte, mas na arte por amor a Deus". "Esforço-me constantemente para dar um rosto autêntico à nossa fé com a arte", evidencia.