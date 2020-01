O grupo de trabalho da comissão de Assuntos Constitucionais reuniu-se hoje e fixou um calendário para tentar resolver, até à próxima sexta-feira, a controvérsia em torno da profusão de votos, de vários tipos, que têm ocupado a agenda e que levou o presidente da Assembleia da República a pedir que sejam regrados.

Num só dia, em 12 de dezembro de 2019, os deputados demoraram 43 minutos a votar e discutir 42 votos, de pesar, condenação ou saudação e temas tão diferentes como os elefantes no Camboja ou projéteis da Coreia do Norte.

"Isto não pode nem deve continuar assim para bem da Assembleia da República", insurgiu-se Ferro Rodrigues, nesse dia.

Há projetos de revisão do regimento da Assembleia do PAN, do PCP e do PS e na reunião de hoje começaram a ser discutidos na parte dos votos, dado que o objetivo é aprovar essa parte quando o parlamentar voltar à agenda normal, após a votação do Orçamento do Estado, em 6 de fevereiro.

O PCP, explicou o deputado António Filipe, quer distinguir os votos de pesar dos restantes, devendo estes ser votados logo que possível. João Cotrim Figueiredo, da Iniciativa Liberal concordou, genericamente, com a solução sugerida pelos comunistas.

Ou seja, os outros votos, de condenação ou congratulação, os que foram alvo de “chacota política e crítica”, nas palavras de António Filipe, deveriam seguir uma tramitação idêntica aos projetos de resolução - primeiro baixam à comissão respetiva para debate e podem "subir" depois para votação em plenário, se for for essa opção do partido.

Até porque, “em boa verdade, as resoluções e votos tem um efeito pratico muito semelhante”, ou “são recomendações ao Governo ou votos piedosos”, comentou o deputado do PCP.

Na volta à mesa, Cotrim Figueiredo alinhou argumentos contra os “numerus clausus”, a limitação do número de votos a submeter à Assembleia, até porque, segundo Pedro Delgado Alves, do PS, essa solução “esbarraria” na liberdade de expressão e na liberdade de cada grupo parlamentar ou deputados únicos.