A seguir à primeira canção, os membros deste grupo tradicional ofereceram ao primeiro-ministro um cabaz com vinho tinto do Dão, broa e chouriças da região. E deixaram-lhe uma recomendação: “Partilhe com os outros membros do Governo”.

António Costa riu e, quando fez um breve discurso, pegou na mensagem de “alegria, paz e amor” predominante nas letras das músicas interpretadas por aquele grupo de cantares de Viseu.

“Haja alegria no próximo ano. Esse é o desejo que todos partilhamos, desde Rio da Loba até Lisboa, e de Lisboa para todo o país”, declarou.

O primeiro-ministro adiantou que acolheu em São Bento “com muita gratidão” o Grupo de Cantares Pedra Moura, e convidou os seus elementos para comerem ali em São Bento, “não apenas chouriça, mas também uma fatia de bolo-rei”.

Já o presidente da Junta de Freguesia de Rio da Loba fez questão de observar que este grupo já cantou as Janeiras em 2023 para o Papa Francisco e, no passado, esteve no Palácio de Belém para as cantar ao Presidente da República.

Neste tradicional cantar das Janeiras, em São Bento, estiveram também as ministras da Presidência, Mariana Vieira da Silva, Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, e os secretários de Estado António Mendonça Mendes e Tiago Antunes.