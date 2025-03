Nos ataques também morreram outros três "chefes do governo" de Gaza, incluindo o vice-ministro do Interior, Mahmud Abu Watfa, e o diretor-geral dos serviços de segurança interna, Bahjat Abu Sultan, segundo o "comunicado de condolências" divulgado pelo Hamas.

Al Dalis era membro do gabinete político do Hamas e pertencia à liderança do movimento na Faixa de Gaza desde 2021.

O general de divisão Abu Watfa estava à frente do Ministério do Interior do governo do Hamas em Gaza e foi visto no território em janeiro, após a assinatura do acordo de trégua, a acompanhar a presença da polícia nas ruas.

A sua morte nos ataques israelitas da noite passada foi anunciada à AFP por duas fontes do Hamas em Gaza.

Esta terça-feira, as forças israelitas confirmaram que estavam a levar a cabo “ataques extensivos” contra alvos na Faixa de Gaza, na sequência de uma declaração do primeiro-ministro israelita que pôs termo ao cessar-fogo em vigor desde 19 de janeiro.

De acordo com os números provisórios divulgados pelo Ministro da Saúde palestiniano, mais de 400 pessoas foram mortas numa série de ataques durante a noite na Faixa de Gaza.