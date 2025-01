O Hamas vai libertar no próximo sábado quatro reféns israelitas, na segunda troca de prisioneiros com Israel ao abrigo do acordo de tréguas, disse à France Presse Taher al-Nounou, alto dirigente do movimento palestiniano.

Taher al-Nounou confirmou em contacto telefónico "a libertação [no sábado] de quatro prisioneiros israelitas em troca da libertação [por Israel] do segundo grupo de prisioneiros palestinianos, em conformidade com os termos acordados". A primeira fase do acordo de cessar-fogo e libertação de reféns em Gaza entrou em vigor no domingo. Até ao momento, foram libertados três reféns israelitas e 90 prisioneiros palestinianos. Na primeira fase do acordo, Israel e o Hamas acordaram um cessar-fogo de seis semanas, em que decorre uma troca, de forma gradual, de 33 reféns israelitas por mais de 1.900 prisioneiros palestinianos. Durante estas seis semanas, vão decorrer negociações para a segunda fase da trégua, na qual deve ficar concluída a libertação de todos os reféns israelitas em Gaza e lançadas as bases para o fim da guerra.