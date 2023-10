Segundo a AFP, uma mulher israelita e os seus dois filhos que foram mantidos reféns pelo grupo militante palestino Hamas na Faixa de Gaza foram libertados, segundo um comunicado divulgado pela ala armada dos islamistas.

"Uma colona israelita e os seus dois filhos foram libertados depois de terem sido detidos durante os confrontos", disse a Brigada Ezzedine al-Qassem, braço armado do Hamas, em comunicado.

O grupo islamita não divulgou a identidade da mulher e das crianças, mas acredita-se tratar-se de Shiri Bibas, uma jovem mãe israelita raptada no sábado, juntamente com os seus dois bebes de 4 e 9 meses, por militantes do Hamas.

Segundo um vídeo, publicado pelo New York Times, Bibas segura nos braços os seus dois filhos visivelmente em pânico e sem saber o que lhe vão fazer no momento do rapto.

As imagens foram captadas por "Muthana al-Najjar, 39 anos e oriundo de Gaza", escreve o jornal. O militante pede que os homens armados "não façam mal" à jovem mãe.

Em mensagens com o The New York Times, membros da família identificaram a mulher do vídeo divulgado nas redes sociais como sendo Shiri Silverman Bibas, e os seus filhos, Ariel, 4 de anos, e Kfir, de 9 meses. O marido e os pais da mulher estão dados como desaparecidos.

Entretanto, novas informações dão conta que as redes de televisão israelitas rejeitam o anúncio do Hamas. O exército israelita, quando contatado pela AFP, afirmou que estava a verificar a reivindicação.

A France Press não conseguiu verificar de forma independente a autenticidade das imagens, nem a identidade das pessoas que o Hamas diz ter libertado.

De acordo com a AFP, a imprensa israelita alega que a mulher chama-se Avital Aladjem, residente em kibbutz Holit e que tem alegado em várias entrevistas que foi levada por militantes do Hamas juntamente com os seus dois filhos e que foi libertada horas depois.

(notícia atualizada às 23h57)

*com AFP