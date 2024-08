As Brigadas Ezzedine al-Qassam, o braço armado do Hamas, que trava uma guerra contra Israel em Gaza há mais de 10 meses, e as Brigadas al-Quds, o seu homólogo da Jihad Islâmica, afirmaram que “os atentados suicidas no interior ocupado [Israel] voltarão à ribalta enquanto prosseguirem os massacres, a transferência forçada de civis e a política de assassinatos do ocupante [israelita]”.

Israel declarou o estado de alerta após a explosão, que também deixou uma pessoa ferida. Embora inicialmente se tenha sugerido que não tinha nada a ver com o conflito em curso no Médio Oriente, os serviços de segurança confirmaram nas últimas horas que se tratava de uma tentativa de ataque “terrorista”.

A polícia israelita identificou a pessoa que transportava os explosivos como um homem palestiniano de 50 anos que tinha chegado a Telavive no domingo, vindo de Nablus, na Cisjordânia.

“Foi um grande milagre que não tenha provocado dezenas de mortos”, declarou em comunicado.