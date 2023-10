O ataque deixou um “grande número de mártires e feridos” no complexo da Igreja Ortodoxa Grega de Santo Porfírio, na cidade de Gaza, disse o ministério.

Testemunhas disseram à AFP que o ataque parecia ter como destino um alvo próximo ao local de culto onde muitos residentes de Gaza se refugiaram enquanto a guerra se alastrava no enclave palestino.

Contactadas pela AFP, as Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram que os seus caças atingiram um centro de comando e controlo envolvido no lançamento de rockets e morteiros contra Israel.

“Como resultado do ataque das FDI, o muro de uma igreja na área foi danificado”, afirmou, acrescentando “estamos cientes de relatos de vítimas".

Testemunhas disseram que o ataque danificou a fachada da igreja e causou o desabamento de um edifício adjacente, acrescentando que muitos feridos foram evacuados para o hospital.

São Porfírio é a igreja mais antiga ainda em uso em Gaza e está localizada no bairro histórico da cidade.

'Um crime de guerra'

O Patriarcado Ortodoxo de Jerusalém expressou a sua “forte condenação” ao ataque ao complexo da sua igreja.

“Ter como alvo as igrejas e as suas instituições, juntamente com os abrigos que elas fornecem para proteger cidadãos inocentes, especialmente crianças e mulheres que perderam as suas casas devido aos ataques aéreos israelitas em áreas residenciais nos últimos 13 dias, constitui um crime de guerra que não pode ser ignorado”, disse o Patriarcado em comunicado.

A igreja não fica longe do hospital Al-Ahli Arab, que foi atingido por um ataque aéreo mortal na terça-feira.

Ambos os lados na guerra trocaram culpas pela carnificina sangrenta, mas nem a origem do ataque nem o número de mortos puderam ser imediatamente verificados de forma independente.

O Hamas acusou Israel de atingir o hospital durante a sua campanha de bombardeamento massivo, e o Ministério da Saúde gerido pelo Hamas em Gaza estimou o número de mortos em 471, embora esse número seja contestado.

Os militares de Israel atribuíram culpas a um rocket da Jihad Islâmica que falhou - uma versão dos acontecimentos apoiada pelos Estados Unidos, cuja comunidade de inteligência estimou que foram mortas entre 100 a 300 pessoas.

Explicando os danos causados à igreja, as FDI sublinharam que “o Hamas incorpora intencionalmente os seus bens em áreas civis e utiliza os residentes da Faixa de Gaza como escudos humanos”.