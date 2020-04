O casal, que deixou formalmente o cargo de membro sénior da família real britânica, foi voluntário no Project Angel Food no último domingo, fazendo entregas de comida nas casas dos mais necessitados.

"Eles estiveram aqui no domingo de Páscoa e depois surpreenderam-nos na quarta-feira", disse a responsável de comunicação Anne-Marie Williams.

"Eles entregaram [comida] a 20 dos nossos clientes e alegraram os seus mundos".

Um comunicado da organização sem fins lucrativos informou ainda que o casal "continuou discretamente a entregar refeições para aliviar os nossos motoristas sobrecarregados de trabalho", que enfrentam um aumento na carga de trabalho desde o início do bloqueio imposto por causa do novo coronavírus no mês passado.

O casal mudou-se para a Califórnia no mês passado, depois de anunciar em janeiro que pretendia deixar a vida real e "trabalhar para se tornar financeiramente independente".

Harry e Meghan não revelaram onde estão a morar, mas há relatos de que terão casa em Malibu.

Na semana passada foi divulgado que o casal planeia lançar uma organização sem fins lucrativos nos Estados Unidos chamada Archewell.

A instituição vai incluir grupos de apoio emocional, um centro educacional multimédia e um site sobre bem-estar.

Em entrevista ao Daily Telegraph, Harry e Meghan disseram que queriam "fazer algo significativo, fazer algo importante", mas atrasaram a divulgação de todos os detalhes por causa da pandemia de coronavírus e farão um anúncio "quando for a hora certa".

A organização sem fins lucrativos Project Angel Food, de Los Angeles, que entrega alimentos a pessoas com doenças crónicas, parece ser a primeira instituição de caridade apoiada publicamente pelo casal desde a sua mudança.