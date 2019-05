A mesma fonte acrescentou que "é um monte de papel e deve demorar algum tempo", seguindo-se a identificação dos 17 arguidos, que não é feita na presença da juíza de instrução responsável pelo processo, Maria Antónia Andrade, e posteriormente comunicarão se pretendem ou não prestar declarações.

Findo o período de declarações/interrogatório, competirá ao Ministério Público promover as medidas de coação que entender e os advogados terão de se pronunciar sobre as mesmas antes da juíza decidir.

A mesma fonte disse aos jornalistas presentes no local, cerca das 18:45, que existe a vontade de prosseguir os trabalhos, não havendo uma previsão se terminarão ainda hoje.

A Polícia Judiciária deteve na terça-feira 17 pessoas em vários pontos do país do grupo Hells Angels, por suspeitas de associação criminosa e o seu primeiro interrogatório judicial foi agendado para hoje no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa.

Na terça-feira, a PJ adiantou que os 17 detidos são homens com idades entre os 29 e os 52 anos e que a operação realizada se insere no mesmo inquérito à ordem do qual se encontram, em prisão preventiva, 41 arguidos, desde julho de 2018.