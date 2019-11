As defesas dos acusados no processo Hells Angeles vão contestar a inquirição de arguidos antes da produção de prova na fase de instrução, que hoje começa no Tribunal Central de Instrução Criminal.

Dois dos advogados que representam vários dos 89 arguidos do processo disseram aos jornalistas que vão apresentar requerimentos à juíza Conceição Moreno para que primeiro seja produzida prova e só depois é que os arguidos sejam inquiridos. “Em minha opinião fará mais sentido só ouvir os arguidos depois da prova produzida em instrução. É o mais razoável”, afirmou o advogado José Carlos Cardoso que representa vários arguidos, acusados de associação criminosa, tentativa de homicídio qualificado agravado pelo uso de arma, extorsão, ofensas à integridade física, entre outros crimes. Segundo o advogado, a fase de instrução, facultativa no processo, serve para a defesa tentar desmontar os indícios que a acusação considera suficientes para condenar os arguidos. “Esta fase serve para se aferir se esses indícios existem, logo é mais razoável ouvir os arguidos no final”, acrescentou. O mesmo entendimento tem Correia de Almeida. “Não faz nenhum sentido iniciar a fase de instrução pela inquirição dos arguidos antes da produção de prova”, alegou o advogado, dando como exemplo a análise de documentos, filmes e audição de testemunhas que se deveria realizar antes do depoimento dos acusados. O defensor entende que a juíza de instrução fez uma inversão que, apesar de ser permitida por lei, “não é razoável” e por isso irá apresentar requerimentos no sentido de os arguidos serem ouvidos depois da produção de outa prova. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.