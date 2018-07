O interrogatório judicial dos elementos detidos do grupo de motociclistas Hells Angels recomeçou hoje pelas 10:30 no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, onde se deverão ser hoje ouvidos 30 dos 58 arguidos, disse um advogado.

Tiago Cunha Quaresma, advogado de um dos arguidos, saiu do tribunal perto das 11:00, depois de terminado o interrogatório ao seu cliente, o primeiro a ser ouvido hoje.

Estava previsto que o interrogatório começasse as 09:00, mas o advogado disse que começou pouco depois das 10:30.

Na sexta-feira foram ouvidos os primeiros 20 arguidos, num interrogatório que terminou pelas 20:40, e nenhum prestou declarações sobre os factos que lhes foram imputados pelo Ministério Público (MP), segundo várias fontes da defesa.

Para hoje estão previstos interrogatórios a 30 arguidos detidos, mas fonte do tribunal disse aos jornalistas que apenas dois desses 30 arguidos manifestaram interesse em falar sobre os factos.

Vários advogados disseram estar inclinados para que as medidas de coação a aplicar sejam privativas da liberdade, tendo em conta as concentrações de motociclistas que se realizam este mês em Faro e em agosto em Góis.

Os arguidos estão indiciados por associação criminosa, tentativa de homicídio, roubo, ofensa à integridade física e tráfico de droga.

Um 59.º elemento encontra-se detido na Alemanha.

A investigação do caso dos Hells Angels foi elaborada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal e pela Unidade Nacional Contraterrorismo da Polícia Judiciária e os mandados de busca e de detenção foram executados na quarta-feira.