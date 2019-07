No dia 11 de junho do mesmo ano, os arguidos agrediram um dos ofendidos com um “boxer” [soqueira] e pontapés na cara, na cabeça, no tronco, nos braços e nas pernas e de seguida roubaram-no.

“Os arguidos destruíram o estabelecimento, tendo causado estragos no valor de, pelo menos, 14.450 euros”, lê-se na nota.

A Polícia Judiciaria, nas buscas domiciliárias e não domiciliárias, apreendeu aos arguidos armas, dinheiro e droga.

O inquérito tem 56 volumes; 11 apensos “principais”, 92 apensos relativos a buscas domiciliárias e não domiciliárias, 17 apensos de transcrições de escutas telefónicas e nele foram apensos três outros inquéritos.

Um cidadão belga associado à organização foi o último arguido a ser detido, no âmbito do inquérito, no dia 26 de junho e está em prisão preventiva.

Os Hells Angels existem em Portugal desde 2002 e, desde então, têm sido monitorizados pela polícia.