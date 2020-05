No “Caravela”, há uma espécie de persianas de plástico a separar as mesas, no “Anabelas kitchen” um recipiente para colocar canetas usadas e a desinfetar no final do serviço, e no “A Telha” o primeiro frasco de álcool para as mãos está logo antes de passar a porta de entrada.

O setor da restauração está autorizado a reabrir, em Berlim, a partir de hoje, mas com várias regras. Para quem trabalha, é obrigatório o uso da máscara, as mesas devem cumprir uma distância de, pelo menos, um metro e meio, é necessário desinfetar as mãos antes de entrar e sair e fornecer os dados pessoais.

“A Telha” vai trabalhar em três turnos de duas horas. Começam a servir hoje, às 16:00, e terminam às 22:00, horário de fecho obrigatório para todo o setor. O último serviço foi precisamente há dois meses.

O dono, Marcelino Valente Prazeres, aproveitou para renovar o restaurante, depois de dez anos sem tempo. Vê o lado positivo desta paragem forçada, e acredita que vai ser possível uma “adaptação a esta nova forma de trabalhar”.

“Vamos começar com uma ementa mais pequena, com quatro pratos de carne e quatro de peixe e um vegetariano. Vamos experimentar para ver se funciona”, confessa, otimista, à agência Lusa.

“À entrada da porta tenho um desinfetante, outro à saída do corredor, junto à casa de banho. Também há máscaras disponíveis para os clientes”, descreve o proprietário do restaurante português com cinco empregados.