Entregou-se à polícia o homem que este sábado subiu a um monumento na praça Pilsudski na capital da Polónia. De acordo com a Reuters, o alegado bombista foi persuadido a entregar-se depois de conversações mantidas com os negociadores da polícia.

O homem subiu ao monumento às 8:00 com uma mochila às costas e ameaçando explodir-se.

"Os agentes aproximaram-se imediatamente do suspeito, mas depois de uma declaração muito preocupante indicava que havia um perigo muito real para as pessoas na praça", disse o porta-voz da polícia.

"Não entrem, há uma bomba", disse um dos polícias ao correspondente da Reuters no local.

Segundo a televisão Polsat News, o alegado bombista entregou-se pelas 11:30. A polícia examinou a mochila através de raio-x para se certificar de que não havia perigo de explosão.

O incidente desta manhã, na praça Pilsudski Square, centro de Varsóvia, acontece um dia antes das eleições na Polónia

Nas redes sociais foram partilhadas imagens do homem em cima do monumento Smolensk que homenageia as vítimas do acidente de aviação que matou 96 pessoas em 2010, incluindo o Presidente Lech Kaczynski e a sua mulher.

A correspondente da BBC na Polónia esteve no local e relatou o incidente rede social X (antigo Twitter).