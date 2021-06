Na manhã desta quarta-feira, a Audiência Geral com o Papa Francisco, no Pátio São Dâmaso, teve um participante diferente: um "Homem-Aranha" que revelou a sua identidade e entregou uma máscara ao pontífice, conta o Vatican News.

O "super-herói" Mattia Villardita, de 28 anos, contou ao Papa a sua próxima missão: visitar as alas pediátricas do Hospital Agostino Gemelli, em Roma, onde irá com a banda musical da Polícia Italiana. "Mas os verdadeiros super-heróis são as crianças que sofrem e as suas famílias que lutam com tanta esperança", disse.

"Visto-me de Homem-Aranha para tirar um sorriso das crianças que estão no hospital. Faço isto porque tenho uma doença congénita. Durante 19 anos eu entrava e saía do Hospital Gaslini, em Génova, e eu teria gostado muito, quando estive lá, sozinho, na minha cama, de ver o Homem-Aranha entrar pela janela do meu quarto", explicou o jovem.

Mattia diz que não há "um curso para super-herói", mas criou uma associação para os hospitais. "Somos um grupo de jovens envolvidos no trabalho voluntário que, vestidos de heróis, levamos momentos de distração às alas pediátricas dos hospitais".

Para este "Homem-Aranha", tudo começou há quatro anos, pelo Natal. "Tinha de entregar um computador no Hospital São Paulo de Imperia e inventei algo que pudesse divertir as crianças que estavam a viver o que eu também tinha vivido", recordou.

Durante a pandemia e com as visitas limitadas, Mattia fez "mais de 1.400 vídeochamadas, já que não podia ir pessoalmente". Contudo, este não é um trabalho só para o tempo no hospital: o contacto é mantido com os pais até mesmo quando as crianças voltam para casa. "Organizamos festas surpresa ou simplesmente a entrega de uma pizza", contou.

No ano passado, o presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, concedeu a Mattia a Honra de Mérito por "altruísmo e iniciativas fantasiosas com as quais contribui para aliviar o sofrimento dos pacientes pequeninos dos hospitais".