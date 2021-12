A Organização das Nações Unidas bloqueou a sua sede em Manhattan esta quarta-feira, quando a polícia identificou um homem com uma arma apontada ao pescoço do lado de fora de uma das entradas do edifício, conta a Reuters.

Face ao sucedido, registou-se rapidamente uma forte presença policial no local, enquanto o homem anda de um lado para o outro.

A polícia está a tentar estabelecer diálogo com o homem, que parece ter cerca de 60 anos, segundo um porta-voz do Departamento de Polícia de Nova Iorque.

De acordo com as autoridades, "não há nenhuma ameaça no local, já que os polícias do NYPD estão a trabalhar para garantir a segurança de todos".