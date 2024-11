Esta terça-feira, um homem foi detido após transeuntes alertarem as autoridades para uma pessoa com facas no exterior do Parlamento britânico, informou a polícia, avança a Sky News.

As autoridades foram chamadas ao local pouco depois das 14h00 locais (14h00 em Lisboa), detendo um homem, de 34 anos, sob suspeita de posse de arma ofensiva em local público.

Até ao momento, não houve relatos de feridos, mas a área ao redor de Carriage Gates — uma das entradas mais importantes do Palácio de Westminster — foi isolada.

"Estamos cientes de um incidente do lado de fora do Carriage Gates. A segurança parlamentar e a Polícia Metropolitana estão presentes e a controlar a situação", disse um porta-voz do parlamento.