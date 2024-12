A imprensa informou que o morador da região de Fukushima chegou a casa e encontrou um urso de baixo da sua "kotatsu", uma mesa baixa com um pequeno aquecedor e um cobertor, um móvel muito comum nas casas japonesas.

"Cheguei a casa do trabalho e encontrei um urso com a cabeça no 'kotatsu'", disse. O animal tinha de 90 centímetros de comprimento.

O homem, com pouco mais de 60 anos, refugiou-se na casa de um vizinho e alertou a polícia. Uma hora depois, voltou para a residência e o animal permanecia dentro do imóvel, com a comida espalhada por todos os lados.

A polícia pediu aos moradores das imediações que deixassem as casas ou permanecessem trancados nas suas residências, segundo a agência de notícias Kyodo.

O canal público NHK informou esta terça-feira que o urso permanecia dentro de casa.

O incidente é o mais recente de uma série de encontros entre humanos e ursos no Japão nos últimos anos, alguns deles com consequências fatais, o que levou o governo japonês a propor uma flexibilização das leis de caça.

O projeto, que deve entrar em vigor no próximo ano, daria às autoridades locais o poder de autorizar os caçadores a efetuar "tiros de emergência".

O Japão registou um recorde de seis mortes por ataques de ursos e mais de 9.000 ursos abatidos no último ano fiscal, que terminou em março.