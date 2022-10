De acordo com a RAI, um homem italiano cometeu um ataque no centro comercial Assago, em Milão, tendo esfaqueado cinco pessoas.

Três dos cinco feridos estão em estado grave, tendo sido necessária a intervenção de um helicóptero de emergência para fazer o transporte.

De acordo com as autoridades italianas, o atacante, um homem de 46 anos, obteve a arma branca dentro de um supermercado Carrefour e esfaqueou cinco clientes do mesmo espaço.

Os carabinieri confirmaram que uma das pessoas atingidas é o futebolista Pablo Mari, que joga no Monza. O espanhol, que foi treinado por Jorge Jesus no Flamengo, tem contrato com o Arsenal, tendo sido emprestado esta época aos italianos, que jogam na Serie A.

Segundo as autoridades, ainda não foram apurados os motivos deste ataque nem as circunstâncias sob as quais ele ocorreu. Após as agressões, o homem foi manietado por alguns clientes.

A hipótese de ter sido um ataque com motivações religiosas ou políticas não está, para já, em cima da mesa, sendo mais provável que tenha ocorrido devido a alterações psíquicas ou transtornos mentais por parte do atacante.