O local está em silêncio o que contrasta com o habitual burburinho e agitação dos dias em que recebe jogos. À porta do estádio, um pano gigante com a imagem de Pinto da Costa, a mesma que já tinha sido usada no estádio no dia em que o ex-presidente fez 87 anos.

VÍDEO: Minuto 42 do clássico FC Porto-Sporting foi de homenagem à Pinto da Costa

Há quem saia dos carros, há quem chegue a pé se no início da noite apenas dezenas de pessoas ali se dirigiam, agora há centenas de adeptos e espera-se que mais vão chegando ao longo da noite e do dia de amanhã. No local vive-se um ambiente de emoção e tristeza.

Em conjunto os adeptos quebram o silêncio e gritam e entoam o nome de pinto da costa enquanto libertam fogo em cima da tarja com a cara do Presidente

Velas, murmurinhos e memórias do dirigente mais titulado e antigo do futebol mundial entre 1982 e 2024. Pinto da Costa tinha sido diagnosticado com um cancro na próstata em setembro de 2021 e agravou o seu estado de saúde nas últimas semanas, menos de um ano depois da derrota para a presidência do clube frente a André Villas-Boas.

Empossado pela primeira vez em 23 de abril de 1982, seis dias depois de ter sido eleito sem oposição como sucessor de Américo de Sá, o ex-dirigente exerceu funções durante 42 anos e 15 mandatos consecutivos, levando o FC Porto à conquista de 2.591 títulos em 21 modalidades - 69 dos quais no futebol sénior masculino, incluindo sete internacionais.

O velório de Pinto da Costa vai iniciar-se na tarde de domingo, a partir das 18:00, na Igreja das Antas, estando o funeral marcado para a manhã do dia seguinte.