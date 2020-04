Na cidade de São Paulo, a maior do país, existem 19 hospitais públicos, sendo novo dedicados ao tratamento exclusivo de infetados pelo novo coronavírus.

Segundo informações divulgadas hoje pelo governo regional, a média de ocupação das camas da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), usadas para internar pacientes graves, está próxima dos 80% em São Paulo.

A zona leste da cidade de São Paulo é a mais pressionada pelo aumento dos casos da doença e três hospitais públicos desta região estão com todas as vagas de UTI ocupadas.

Em todo o estado de São Paulo, a média da ocupação das UTI é de 65%, e enquanto epicentro da doença no Brasil, registaram-se 11.043 casos do novo coronavírus e 778 mortes.

Na cidade do Rio de Janeiro, o hospital de referência no tratamento da covid-19, Ronaldo Gazolla, tem mais de 90% das vagas de UTI ocupadas.

O governo do estado do Rio de Janeiro também começou a alertar para o possível colapso no sistema de saúde, porque alcançou uma taxa de ocupação de 72% das camas da UTI para pacientes diagnosticados com o novo coronavírus.