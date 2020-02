Em conversa com a Lusa, Andrea Quintas, ginecologista e responsável por esta nova consulta, explicou que a sua criação partiu da necessidade de responder a “muitas dúvidas” que as pessoas manifestam nesta área e acabar com a vergonha que ainda têm em falar do assunto.

“Temos de ser nós, profissionais, a abordar as pessoas. Ainda é tabu para muitas, levando-as a não queixarem-se, a não perguntar, a não partilhar os seus problemas”, afirmou.

Assunto tabu, embora menos do que há 10 anos, a médica explicou que a consulta vai envolver vários profissionais de saúde, nomeadamente ginecologistas, urologistas, psicólogos, psiquiatras, sexólogos, assistentes sociais e enfermeiros, funcionando numa “dimensão multidisciplinar” porque a consulta é mais do que uma consulta de sexologia.

O objetivo é dar uma resposta ao doente, tendo em conta o seu contexto sociocultural, referiu.

A sexualidade faz parte do dia-a-dia das pessoas e é “essencial” para o seu bem-estar, considerou, acrescentando que estas estão mais exigentes nesta área, mas continuam a ter “muita vergonha”.

Por isso, a consulta vai funcionar uma vez por semana, na unidade de Espinho e vai receber mulheres, homens e casais.