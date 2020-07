O primeiro passo do plano estratégico para a sustentabilidade ambiental daquele que é o maior edifício público do país tem lugar esta segunda-feira, com a montagem do estaleiro para a construção de uma nova central térmica, devendo as obras terminar por completo até ao final de 2021.

Estão ainda previstas outras medidas no projeto de renovação energética, nomeadamente a renovação da caixilharia das cerca de 5.400 janelas que existem em Santa Maria, a substituição de quase 12 mil lâmpadas fluorescentes por iluminação LED e a instalação de módulos fotovoltaicos para autoconsumo.

O plano de eficiência energética para o Hospital de Santa Maria é, segundo o conselho de administração do CHULN, financiado a 95% pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), um dos programas criados para a operacionalização da estratégia Portugal2020.