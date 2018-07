“Já existem relatos de hospitais que tiveram que encerrar algumas camas, como é o caso do São João, onde foram encerradas mais de 70 camas de internamento, alguns blocos operatórios e até algumas camas de cuidados intensivos”, informou Miguel Guimarães no final da visita ao Centro Hospitalar do Barreiro Montijo, no distrito de Setúbal.

Segundo o bastonário da Ordem dos Médicos, o Centro Hospitalar de São João considerou que “não tinha os profissionais de saúde suficientes para assegurar as camas e para garantir aos doentes os cuidados de saúde de qualidade”.

Para Miguel Guimarães, esta situação está a acontecer “porque não foi atempadamente corrigida”.

A alteração de horário levou o Governo a anunciar a contratação de dois mil profissionais de saúde para suprir as necessidades, mas segundo os administradores hospitalares, profissionais de saúde e Ordem dos Médicos, o número fica aquém do necessário.

“Estes dois mil profissionais depois de serem contratados darão uma cobertura a cerca de um terço das necessidades”, justificou o bastonário.

Miguel Guimarães considera que esta situação vai “aumentar ainda mais a gravidade de deficiência de capital humano”, num Serviço Nacional de Saúde que “neste momento está fragilizado”.