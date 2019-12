No documento, assinado pelos deputados Duarte Marques, Isaura Morais, João Moura, Ricardo Baptista Leite, Álvaro Almeida, Alberto Machado, é referido que na quinta-feira, “diversos lares de idosos em concelhos como Abrantes, Sardoal, Tomar, Torres Novas, Entroncamento, Vila Nova da Barquinha [todos na região do Médio Tejo], Rio Maior, Almeirim, Santarém e Salvaterra de Magos [na Lezíria do Tejo] não têm ainda vacinas para todos os seus utentes".

Nas perguntas dirigidas à ministra da Saúde, Marta Temido, os deputados do PSD pedem a "resolução imediata deste problema" e "explicações sobre as razões que levaram a DGS, ao contrário do habitual, a não dar a habitual prioridade aos idosos que estão em lares de IPSS [instituições particulares de solidariedade social] ou Misericórdias".

Contactado pela Lusa, o deputado Duarte Marques disse que esta situação "é inaceitável e uma desconsideração enorme pelos mais idosos e pela região", tendo reclamado "um apuramento de responsabilidades e um pedido de desculpa às pessoas".

Nas perguntas dirigidas ao Governo, o PSD refere que o problema "poderá não ter estado na escassez de vacinas, mas, sim, no planeamento deficiente por parte do Ministério da Saúde e na falta de respeito pela priorização de grupos de risco".

Os deputados querem saber "como justifica o Governo que nesta altura do ano milhares de idosos, utentes de dezenas de lares de terceira idade não tenham ainda recebido a vacina contra a gripe", e "qual a explicação para o facto de outros grupos etários que não são de risco tenham sido vacinados contra a gripe antes dos grupos que a DGS definiu como mais vulneráveis e prioritários".

Além disso, questionam, por exemplo, "em que datas foram feitas as encomendas, e em que quantidades, de vacinas para a campanha de vacinação contra a gripe de 2019/20" e "quando prevê o Governo que todos os grupos de risco tenham sido vacinados no âmbito da campanha de vacinação contra a gripe 2019/2020".

Os serviços públicos de saúde tiveram este ano disponíveis 1,4 milhões de doses de vacina da gripe para dar gratuitamente à população-alvo da vacina, como idosos e institucionalizados.

As autoridades da saúde recomendam a vacinação contra a gripe, sobretudo em pessoas a partir dos 60 anos e em doentes crónicos e vulneráveis.