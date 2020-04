Sobre eventuais riscos para as vítimas que não recorrem à urgência, o epidemiologista disse que, neste momento, ainda não há dados do sistema Evita nem de outros estudos que “permitam apreciar corretamente” o efeito do atraso ou de não ir à urgência por acidentes que acontecem no domicílio, na escola, nos parques, entre outros locais, “o que não significa que não possam ser graves”.

No seu entender, as vítimas dos acidentes mais graves ocorridos nesses locais terão “recorrido ao 112, ao INEM, às urgências”.

“Provavelmente, aquilo que iremos ver nos estudos que irão ser feitos será que os acidentes com uma consequência menor, em termos traumáticos ou de necessidade cirúrgica, é que terão ficado fora do recurso à urgência e, provavelmente, as famílias terão tentado solucionar esses acidentes e as suas consequências com os instrumentos e com as condições que têm na sua casa”, apontou.

Mas, ressalvou, não há ainda estudos para “poder afirmar num sentido ou noutro, o que sabemos é que houve um decréscimo para metade do número de idas à urgência por causa de acidentes domésticos ou de lazer”.

O EVITA - Epidemiologia e Vigilância dos Traumatismos e Acidentes - tem como principais objetivos, a curto prazo, “a determinação de frequências e tendências dos ADL em geral e das suas diversas formas, bem como as características das vítimas, das situações e dos agentes envolvidos.”

A longo prazo, estes objetivos passam pela identificação de situações de risco, bem como de produtos perigosos ou que propiciem a ocorrência de ADL, refere o INSA.

“Os acidentes constituem uma área de particular relevo à Saúde Pública, dado tratar-se de um problema com reflexo no estado de saúde da população, implicação na utilização dos cuidados de saúde, quer em recurso às urgências hospitalares, quer em acompanhamento posterior materializado em consultas de ambulatório e sua tradução nas dimensões da morbilidade, incapacidade, bem-estar e até mortalidade da população”, sublinhou.