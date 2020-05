“Como alto representante da Conferência Episcopal peço à Santa Sé que abra um processo de investigação sobre estes conteúdos”, escreveu em comunicado o primado da Polónia, Arcebispo Wojciech Polak, segundo o canal de televisão polaco tvn24.

A reação da Igreja Católica Polaca sucedeu-se à transmissão do filme “Hide and Seek”, o segundo documentário assinado pelos irmãos Marek e Tomasz Sekielski, que teve mais de 1,9 milhões de visualizações no canal YouTube.

O alto dirigente polaco adverte que os casos refletidos neste documentário “violam a proteção de menores” observada pela Igreja, pelo que pede a intervenção “motu propio” da Santa Sé, de acordo com os procedimentos estabelecidos pelo Vaticano sob o papa Francisco.

Os irmãos Sekielski já haviam levantado suspeitas dentro da Igreja Católica Polaca em maio de 2019, com o lançamento de um primeiro filme documental que trouxe à luz o que seus autores chamavam de “pecados sistemáticos de pedofilia”.

Neste segundo filme, os cineastas focam os casos de três irmãos, todos menores e vítimas de abuso sexual pelo mesmo padre.

O primeiro filme, intitulado “Don’t Tell Anyone”, e que teve 15 milhões de reproduções, teve impacto na política do país, dominada pelo ultra-conservador Partido da Lei e Justiça (PiS), que está intimamente ligado à hierarquia católica.