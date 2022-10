“Portugal vai mais uma vez bater o recorde de carga fiscal e deve ser por vergonha disso que nas 444 páginas do relatório do Orçamento do Estado não se fala uma vez de carga fiscal. Os brilharetes orçamentais estão a ser conseguidos à custa dos sacrifícios dos portugueses”, acusou Cotrim Figueiredo no debate parlamentar, incluindo nestes os que estão em risco de pobreza.

A troca de argumentos entre João Cotrim Figueiredo e o primeiro-ministro, António Costa, no debate na generalidade do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), foi hoje particularmente tensa, dias depois de o primeiro-ministro ter dito que percebe a saída do líder liberal, com acusações à IL de querer competir com o Chega na má educação democrática e no estilo de “luta livre no lamaçal”.

O ainda presidente da IL perguntou por diversas vezes ao chefe do executivo com o que é que estava satisfeito, apontando a falta de crescimento económico, o estado das contas públicas e a carga fiscal ou os problemas na saúde e na educação.

Na resposta, António Costa referiu que o “pensamento económico liberal ficou bem demonstrado com a aplicação prática dessa receita mágica do choque fiscal” no Reino Unido.

“Já provou que resiste mais tempo que a sua parceira Liz Truss resistiu como primeira-ministra, mas só resistiu mais porque não teve oportunidade de pôr em prática o seu programa porque o seu resultado seria exatamente o mesmo do que teve o Reino Unido”, considerou.

Perante os apartes e os protestos da bancada liberal, o primeiro-ministro afirmou: “também querem competir com o Chega na vozearia? Têm que crescer muito ainda, têm que crescer muito, oh meninos”.