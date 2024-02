No debate na SIC Notícias para as eleições legislativas entre o líder da IL, Rui Rocha, e a porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, houve discordância em quase todos os temas – ambiente, energia nuclear ou impostos – sendo a exceção a recuperação do tempo de serviço dos professores, sobre a qual ambos concordaram que primeiro é preciso saber quanto vai custar, aguardando pelas contas da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO).

Rui Rocha, que criticou o facto do PAN ainda não ter programa eleitoral apresentado e, por isso, não poder conhecer as suas propostas antes deste debate, e tentou colar Inês Sousa Real à governação socialista.

“Esteve sempre ao lado de António Costa na viabilização dos orçamentos do Estado, desde 2019, que trouxeram o país a esta situação”, criticou.

Já Inês Sousa Real apontou à “grande ilusão liberal” que considera ser a proposta que o partido de Rui Rocha traz ao país.

“O bilhete para este parque de diversões que vocês tanto têm propagandeado, até nos próprios debates, é um bilhete que não está ao acesso de todos e, portanto, é aqui que o estado social tem que intervir porque de facto o liberalismo põe em causa o estado social de direito”, condenou a porta-voz do PAN.