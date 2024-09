A cidade do Porto foi palco de um novo ataque racista, escreve a edição de hoje do Jornal de Notícias. Um homem terá esfaqueado um imigrante marroquino e outro indiano em dois incidentes separados, tendo proferido insultos racistas enquanto perpetrava estes atos.

As autoridades estão a investigar o caso, suspeitando de que o homem agiu sozinho e não tem ligações a grupos extremistas. No entanto, querem saber se houve motivações raciais para os ataques.

Segundo o JN, o primeiro ataque ocorreu perto do Campo 24 de Agosto, na rua Santo Ildefonso, pelas 03:00 de segunda-feira, quando o agressor abordou dois cidadãos marroquinos e começou a ameaçá-los com uma faca, proferindo insultos racistas. Os homens começaram a fugir e conseguiram escapulir-se, mas o atacante apanhou-os junto a um restaurante de fast-food e golpeou um deles no tronco e nas pernas.

A vítima, de 30 anos, obteve assistência médica a partir de uma patrulha da PSP vestida à civil que se encontrava nas imediações e foi depois encaminhado para o Hospital de São João, de onde teve alta no dia seguinte.

O caso não ficou por aí, porque 10 minutos após o primeiro incidente, o mesmo suspeito — que, nessa fase, já estava a ser procurado pelas autoridades — foi avistado numa estação de serviço em São Roque da Lameira, onde atacou um motorista de TVDE de origem indiana. Segundo as testemunhas, o motorista estava a aguardar por um café no postigo da loja da estação, quando começou a ser insultado e ameaçado pelo agressor. Este terá dito à vítima que não “gostava da sua raça” e que, como já tinha sido condenado por esfaquear outro imigrante, não teria problemas em fazer-lhe o mesmo.

O motorista dirigiu-se para a sua viatura e tentou fugir, mas o agressor conseguiu deitá-lo ao chão com murros e pontapés, acabando por esfaqueá-lo nas costas, antes de se pôr em fuga. Os clientes da estação de serviço ligaram aos serviços de emergência, chegando a PSP para registar a ocorrência e investigar e o INEM para transportar a vítima, que também já teve alta.

"As descrições que as vítimas e as testemunhas fizeram do atacante em ambos os episódios são claras: os dois ataques contra imigrantes, cometidos num curto espaço de tempo e em zonas muito próximas do Porto, foram levados a cabo pelo mesmo suspeito, que repetiu os insultos racistas", escreve o JN.

Este novo episódio volta a trazer violência contra imigrantes junto ao Campo 24 de Agosto, onde a 3 de maio decorreram ataques contra estrangeiros. Durante a madrugada dessa sexta-feira, a PSP foi alertada cerca da 01:00 para uma agressão nessa zona do Porto contra dois imigrantes por um grupo de quatro ou cinco homens que fugiu antes da chegada dos agentes.

Cerca de 10 minutos mais tarde, na Rua do Bonfim, 10 imigrantes foram atacados, na habitação onde estavam, por um grupo de 10 homens, munidos com paus e, alegadamente, com uma arma de fogo, o que a PSP ainda não conseguiu confirmar, referiu a mesma fonte.

Ainda segundo o porta-voz, pelas 03:00, na Rua Fernandes Tomás, outro imigrante foi também agredido, por outros suspeitos, sendo que um deles usava uma arma de fogo.

Na sequência destas agressões, seis homens foram identificados e um foi detido por posse de arma ilegal, tendo sido presente a tribunal e ficado em prisão preventiva. Dada a suspeita de existência de crime de ódio, o assunto transitou para a Polícia Judiciária.