Com 13 cotadas em baixa e duas em alta, o grupo EDP liderou as descidas no índice PSI.

A EDP Renováveis desceu 11,08% para 11,24 euros, depois de ter anunciado hoje, antes da abertura do mercado, que teve lucros de 210 milhões de euros nos primeiros nove meses, menos 53% do que no mesmo período de 2023. A EDP caiu 7,10% para 3,32 euros.

Nas principais praças europeias, Madrid registou uma descida acentuada de 2,90% e Milão caiu 1,54%, mas as restantes bolsas fecharam com descidas mais moderadas. Frankfurt baixou 1,13%, Paris 0,51% e Londres 0,07%.