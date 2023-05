Sérgio Costa escreve no decreto de luto que “foi com enorme consternação” que tomou conhecimento “do falecimento do senhor Dr. Virgílio Ardérius” e apresenta as “sentidas condolências” aos seus familiares, amigos e paroquianos.

O autarca recorda Virgílio Mendes Ardérius como “notável sacerdote, académico, dirigente, ilustre cidadão da Guarda, que pela sua dedicação, pela sua conduta para com o próximo, e em prol da causa pública, sempre com espírito voluntarioso, manifestou particular desempenho pelo desenvolvimento do concelho”.

“Competente e afável, conquistou, desde sempre, a simpatia, a amizade e respeito dos guardenses, um nome incontornável na defesa da educação, de uma comunicação social livre e do incondicional apoio às gentes da Guarda”, acrescentou.

Sérgio Costa salientou também que, “pela sua afetividade e harmonia”, Ardérius “deixa a sua marca nas instituições por onde passou, bem como em todos aqueles que tiveram o privilégio de o conhecer”.

“O padre Virgílio Mendes Ardérius fica para sempre ligado a este território e, em particular, ao município da Guarda, onde desde muito cedo acompanhou os escuteiros, sendo o fundador de alguns núcleos da região, paixão que acompanhou de muito perto, através da Fraternidade Nun'Álvares”, referiu.

Depois de sublinhar que o sacerdote foi pároco da Sé (na cidade da Guarda) entre 1966 e os anos 1990, referiu que “seria impossível não recordar décadas de dedicação a uma missão tão nobre, a solidariedade e o serviço em prol de uma sociedade desprotegida”.

“Incansável ‘amigo’, nunca perdeu a esperança, nem cedeu perante as dificuldades”.

“Sempre ligado ao associativismo, foi diretor da Escola dos Gaiatos, na Guarda. Continuou depois como professor nas escolas públicas, a seguir ao 25 de Abril”, salientou.

E prosseguiu: “Com um enorme espírito empreendedor e futurista, em 1989, assinou a escritura da conceituada e respeitada Fundação Frei Pedro. Iniciando, assim, as suas atividades no campo da educação, com a criação do Instituto superior de Administração, Comunicação e Empresa (ISACE) veio, posteriormente a criar uma rádio local ‘Rádio F’ e um jornal regional intitulado ‘Terras da Beira’, para apoiar o próprio Instituto e preencher uma lacuna existente nos meios de comunicação social regionais”.

A cidade da Guarda, a 27 de novembro de 2022, “numa justa e sentida homenagem de gratidão”, atribuiu-lhe a Medalha de Mérito Municipal – Grau Prata, lembrou.

O presidente da Câmara Municipal da Guarda mencionou também que “num momento doloroso, que a todos penaliza”, não poderia deixar de manifestar o seu “profundo pesar e a sua solidariedade pelo falecimento de um nome incontornável na história da cidade”.

“É uma perda irreparável para todos nós e, obviamente, para a sua família com quem comungamos esta hora de dor”, rematou.

O autarca determinou o cumprimento de dois dias de Luto Municipal, um gesto que, simbolicamente, “visa enaltecer um dos ilustres nomes” do concelho da Guarda.