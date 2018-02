O incêndio que deflagrou hoje num prédio habitacional na Rotunda da Boavista foi dado como extinto pelas 19:17, encontrando-se em fase de rescaldo, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro do (CDOS) Porto.

O incêndio causou dois feridos, dos quais uma mulher em estado grave, com múltiplos traumatismos que será encaminhada para o Hospital de Santo António, informou o INEM, indicando que o ferido ligeiro é um homem, que sofreu intoxicação e que já foi encaminhado para o mesmo hospital.

De acordo com CDOS do Porto, o alerta para o incêndio na Praça Mouzinho de Albuquerque, conhecida como Rotunda da Boavista, foi dado pelas 18:27 e no local estavam, pelas 18:50, três viaturas dos sapadores bombeiros com 12 operacionais, elementos do INEM e PSP.

A Lusa ouviu uma funcionária de um estabelecimento comercial junto ao edifício que relatou ter visto "uma senhora a saltar do segundo andar [daquele prédio habitacional] para o toldo de uma sapataria".

Indicou ainda que, pelas 19:12, as pessoas que se encontravam no interior do talho não estavam autorizadas a sair.

Já segundo a página da Proteção Civil, pelas 19:10 estavam no local 26 operacionais.

Do INEM foram encaminhadas viaturas médicas, ambulâncias e uma equipa de psicólogos.

Pelas 19:50, a Lusa constatou que o trânsito estava cortado em parte da rotunda e os meios de socorro ainda se encontravam no local.

Notícia atualizada às 20:00