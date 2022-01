O incêndio ocorreu por volta da meia-noite de terça para quarta-feira na residência localizada na vila a norte da cidade de Valência, onde chegaram seis carros de bombeiros para apagar as chamas, segundo os bombeiros da região no Twitter.

Segundo a Agência Efe, são registados seis mortos até ao momento. Cinco das pessoas faleceram no local do incêndio e uma já no hospital.

Há ainda registo de 15 feridos hospitalizados, três deles em estado grave, em vários dos hospitais da região.

Os bombeiros tiveram de resgatar 25 pessoas das chamas, enquanto retiravam todos os outros moradores do local, cerca de 70 pessoas no total.

O fogo foi controlado e os bombeiros estavam a ventilar as instalações, conforme informado no Twitter.

A imprensa local citou testemunhas do incêndio que presenciaram como os trabalhadores da residência, juntamente com bombeiros e polícias, resgataram os idosos por uma das escadas do prédio de dois andares.

Segundo a imprensa local, as primeiras investigações indicam que o incêndio pode ter sido causado por um curto-circuito no equipamento médico de oxigénio.