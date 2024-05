Os feridos, considerados leves, foram transportados para uma unidade hospitalar, referiu fonte do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto, acrescentando, pelas 23:30, que a ocorrência já estava encerrada depois do incêndio ter sido extinto.

O alerta foi dado pelas 22:20, para um incêndio que começou na exaustão de uma habitação, num prédio de três andares em Vilar do Paraíso.

Para o local foram destacados elementos do INEM, Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Gaia, e os bombeiros de Coimbrões, Avintes e Sapadores de Vila Nova de Gaia.

No total estiveram envolvidos 26 operacionais apoiados por oito viaturas, de acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).