O incêndio que está a consumir uma pensão de três andares no centro histórico do Porto provocou um ferido, revelou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto.

O alerta para o fogo foi dado às 16:48, indicou à Lusa o Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto. A pensão situa-se na Rua Cimo de Vila, na União das Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória e, segundo fonte dos Bombeiros Voluntários do Porto, a rua está "totalmente cortada" ao trânsito. Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 17:45, o fogo está a ser combatido por 30 operacionais, apoiados por 10 viaturas. (Notícia atualizada às 17h59)