Uma mulher de 90 anos morreu esta sexta-feira na sequência do incêndio que deflagrou num prédio habitado na rua da Alegria, no Porto, disse à Lusa fonte da PSP.

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto adiantou estar confirmado que uma mulher de 90 anos é uma “vítima mortal” do incêndio que começou pelas 09:33.

Fonte da Câmara Municipal do Porto informou ao SAPO24 que o fogo deflagrou no quarto da habitação da vítima, no primeiro andar, tendo os bombeiros conseguido conter a propagação do fogo ao resto do prédio.

Ainda não é conhecida a origem do incêndio.

De acordo com o site da Proteção Civil, o fogo “habitacional” esteve a ser combatido por 17 homens e cinco viaturas.

O incêndio já se encontra em fase de conclusão, indica o site da Proteção Civil.

Fonte dos Sapadores disse à Lusa tratar-se de “uma ocorrência significativa”.

Pelas 10:00, fonte daquela corporação referiu que a casa estava já “totalmente tomada pelas chamas”.

Com agência Lusa