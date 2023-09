Deflagrou um incêndio na passada madrugada de sábado no restaurante Guilty Avenida, em Lisboa. Foram momentos que geraram o pânico entre as pessoas que ali estavam. Algumas das quais queixaram-se mesmo da possível ausência de extintores ou mesmo de saídas de emergência.

O SAPO24 contatou as forças de autoridade que esclareçam que no local "existiam", de facto, extintores e que alguns dos mesmos foram utilizados. "Foram os funcionários que inicialmente tentaram a extinção do fogo".

O próprio restaurante também desmentiu a inexistência de meios de segurança."Foram usados todos os recursos de combate e portanto na hora de ajudar, os empregados recorreram também a baldes com água. Foram usados dois extintores e como não se conseguiu extinguir o fogo, foram chamamos os bombeiros. O Grupo cumpre na íntegra todas as regras de segurança e protocolo, pelo que naturalmente existem saídas de emergência devidamente sinalizadas, porta antifogo e extintores", salientou o estabelecimento em comunicado.