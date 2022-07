Vista geral (atualizado às 07:02)

Número total de incêndios rurais: 24

1 em curso; 1 em resolução e 22 em conclusão

Número total de operacionais mobilizados: 754

Número total de viaturas operacionais mobilizadas: 237

Número total de meios aéreos mobilizados: 0

*Fonte: site da Proteção Civil

Há apenas um fogo em curso, em Porto Covo, Sines, de natureza agrícola, que está a mobilizar 15 operacionais e quatro veículos. Nas restantes zonas do país todos os fogos estão em conclusão e/ou resolução, mantendo-se centenas de operacionais no terreno para acautelar reativações, sobretudo em Santarém e Leiria, onde se registaram alguns dos mais preocupantes focos de incêndio dos últimos dias.

Hoje, e depois das "tréguas" desta segunda-feira, antecipa-se um aumento de temperatura, com várias zonas do país acima dos 40 graus. O agravamento das condições meteorológicas estava previsto a partir desta terça-feira, estendendo-se até sexta, pelo que as autoridades se têm multiplicado em apelos à responsabilidade coletiva: não use fogo, não use maquinaria agrícola ou desenvolva atividades que possam dar origem a uma ignição. Estes têm sido os principais alertas.

Ponto de situação sobre os maiores incêndios que lavram no país

Setúbal (atualizado às 07:02)

Número de ocorrências: 1

Onde: Sines, Porto Covo (em curso)

15 operacionais

4 viaturas

0 meio aéreos

Guarda (atualizado às 07:02)

Número de ocorrências: 5

Onde: Vila Nova de Foz Côa, Almendra, Manigoto, Escalhão e enespera (em conclusão)

67 operacionais

21 viaturas

0 meio aéreos

Santarém (atualizado às 07:02)

Número de ocorrências: 1

Onde: Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais (em conclusão)

402 operacionais

130 viaturas

0 meios aéreos

Leiria (atualizado às 07:02)

Número de ocorrências: 1

Onde: Abiul (em resolução)

101 operacionais

33 viaturas

0 meios aéreos

O que se sabe até agora:

O incêndio que começou na sexta-feira no concelho de Pombal e que se estendeu a Ansião, distrito de Leiria, foi considerado em resolução às 08:30 de segunda-feira.

Bragança (atualizado às 23:30)

Número de ocorrências: 3

Onde: Castanheiro do Norte e Ribalonga e Marzagão (em conclusão)

77 operacionais

25 viaturas

0 meios aéreos

O que se sabe até agora:

O incêndio lavrou durante cinco dias em Carrazeda de Ansiães, tendo o combate sido dificultado pela falta de acessos e pela falta de meios aéreos, segundo o presidente da autarquia. João Gonçalves adiantou à Lusa que “arderam cerca de 3.500 hectares”, com prejuízos que ainda vão ser quantificados em várias culturas agrícolas, no incêndio “de enormes proporções”. O fogo encontra-se agora em conclusão.

Outras informações relevantes: